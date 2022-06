Assalto al Capitol: Bannon a processo per oltraggio al Congresso

(ANSA) - WASHINGTON, 15 GIU - Steve Bannon, l'ex stratega della Casa Bianca di Donald Trump, andrà a processo in luglio per oltraggio al Congresso, per essersi rifiutato di cooperare con la commissione della Camera che indaga sull'assalto del Capitol il 6 gennaio 2021: il giudice distrettuale della capitale Carl Nichols ha infatti respinto l'istanza con cui aveva chiesto di archiviare l'accusa invocando l'illegalità del mandato di comparizione e il privilegio esecutivo che protegge la confidenzialità dei colloqui del presidente con i suoi collaboratori. (ANSA).