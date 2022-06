Von der Leyen, 'rafforzare dialogo con Israele'

Ursula von der Leyen insignita di un dottorato onorario dalla Università di Beer Sheva (Negev) in un segno di riconoscenza "per il suo impegno di statista, per il suo contributo alla sicurezza della Germania e alla giustizia sociale, nonchè per il suo impegno nella lotta all'antisemitismo e al rafforzamento dei legami con Israele"

EU and Israel are bound to be friends and allies.



Because the history of Europe is the history of the Jewish people.



Our democracy flourishes if Jewish life flourishes, too.



I am committed to fighting antisemitism and fostering Jewish life in the EU. https://t.co/DcxEMDK0Hh