Spagna: scatta tetto a prezzo gas, elettricità cala del 23%

(ANSA) - MADRID, 14 GIU - Il prezzo medio dell'elettricità sul mercato iberico è atteso in calo del 23% nel primo giorno di entrata in vigore in Spagna del tetto al prezzo del gas, autorizzato da Bruxelles. È quanto si apprende dai dati pubblicati dall'Operatore del Mercato Iberico dell'Energia ed elaborati dai media iberici.

Sulla base dell'andamento delle aste oggi in programma, da domani il prezzo medio dell'elettricità sarà di 165,59 euro al megawattora, contro i precedenti 214,05 euro al mwh. (ANSA).