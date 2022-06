Media, petroliera iraniana entrata in acque del Venezuela

(ANSA) - ISTANBUL, 14 GIU - Un'imbarcazione iraniana con a bordo circa 1 milione di barili di petrolio greggio è entrata nelle acque del Venezuela. Lo riferisce la Reuters sul proprio sito, ripresa dall'agenzia Irna. Si tratta della terza petroliera mandata dalla Repubblica islamica, a partire dal mese scorso, nell'ambito di un accordo per portare greggio iraniano da raffinare nel Paese sudamericano.

L'invio della petroliera arriva nei giorni della visita del presidente venezuelano Nicolas Maduro in Iran, a partire dalla scorsa settimana, durante la quale è stato firmato un accordo di cooperazione ventennale tra Teheran e Caracas in vari settori tra cui quello dell'energia. Nell'ambito dell'intesa, c'è la spedizione della seconda petroliera di fabbricazione iraniana, chiamata Aframax 2, in Venezuela. (ANSA).