India, lotta contro il tempo per il bambino nel pozzo

(ANSA) - NEW DELHI, 14 GIU - Sono in corso in India i tentativi di salvare un bambino di 10 anni intrappolato da quattro giorni in un pozzo, nello stato centrale del Chhattisgarh.

Il bambino, Rahul Sahu, che ha problemi di udito e non può parlare, è caduto a 24 metri di profondità mentre giocava nel cortile di casa. "L'handicap rende il nostro intervento molto complicato", ha spiegato ai media Vijiay Agrawal, responsabile della Polizia locale, in stretto contatto con le squadre della Protezione Civile che stanno lottando contro il tempo. "Rahul respira grazie ad un tubo d'ossigeno che lo ha raggiunto, mentre le sue condizioni sono controllate grazie ad una telecamera che lo riprende in tempo reale". Secondo un tweet del Governatore dello stato, Bhupesh Baghel, Rahul avrebbe anche mangiato una banana fattagli arrivare dai soccorritori.

A dispetto dell'alto numero di incidenti, anche mortali, i pozzi scoperti, che raccolgono la pioggia oltre all'acqua delle falde, si trovano quasi ovunque nei villaggi dell'India rurale, dove l'acqua è uno dei problemi più drammatici. (ANSA).