Biden in Israele e Arabia Saudita dal 13 al 16 luglio

(ANSA) - NEW YORK, 14 GIU - La Casa Bianca annuncia formalmente la visita in Arabia Saudita di Joe Biden. Il presidente americano sarà in Medio Oriente dal 13 al 16 luglio, con tappe in Israele e in Arabia Saudita, dove incontrerà il principe della Corona Mohammed bin Salman. Lo annuncia un funzionario dell'amministrazione. (ANSA).