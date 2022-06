Vaiolo scimmie, in Canada aprono prime cliniche per vaccino

(ANSA) - NEW YORK, 13 GIU - In Canada, a Toronto, hanno aperto le prime cliniche per il vaccino contro il vaiolo delle scimmie. La Toronto Public Health ha spiegato che nelle prossime settimane diverse cliniche potranno vaccinare coloro che hanno avuto contatti stretti con qualcuno che è risultato positivo e quelli a maggior rischio di essere esposti al virus. La prima clinica ha iniziato a immunizzare i soggetti ad alto rischio ieri, ed e' destinata ai dipendenti degli stabilimenti balneari.

Nella citta' ci sono 11 casi confermati, mentre in totale in Canada i contagi sono arrivati a quota 112. La dottoressa Theresa Tam ha affermato che la maggior parte dei casi riguarda uomini che hanno avuto contatti sessuali con altri uomini, sebbene il virus possa diffondersi a chiunque abbia avuto uno stretto contatto fisico con una persona infetta. (ANSA).