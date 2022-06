Ue, von der Leyen arrivata in Israele

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen è arrivata questa sera in Israele dove si tratterrà alcuni giorni. L'arrivo di von der Leyen è in contemporanea con la visita in Israele e nella Regione del premier Mario Draghi. "Lavoreremo assieme con Israele - ha scritto von der Leyen su twitter - per rafforzare ulteriormente la nostra partnership".

La presidente ha spiegato che parlerà con la leadership israeliana di energia e di sicurezza alimentare, della cooperazione nella ricerca, della sanità e del clima. Sul tavolo anche i dossier della situazione regionale e della sicurezza nel Medio Oriente.