Von der Leyen,su Kiev Consiglio sia unito su scelta storica

(ANSA) - RZESZOW, 12 GIU - In merito alla concessione dello status di candidato Ue all'Ucraina "la sfida è uscire dal consiglio europeo con una posizione unitaria che rifletta la grandezza di queste storiche decisioni". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen parlando con un gruppo di media internazionali, tra cui l'ANSA, sulla via del ritorno dalla sua visita a Kiev. "Il mio auspicio è che guardando indietro, in questi ultimi venti anni, possiamo dire di aver preso la giusta decisione" mostrando "di non essere timidi e con una mentalità chiusa", ha aggiunto von der Leyen.

(ANSA).