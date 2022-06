Riad impone prenotazione web per pellegrinaggio alla Mecca

(ANSA) - ROMA, 12 GIU - I musulmani che sperano di fare un pellegrinaggio alla Mecca, e che hanno già prenotato con un loro tour operator, potrebbero rischiare di perdere migliaia di sterline dopo che il governo saudita ha imposto la prenotazione online. Secondo quanto rivela la Bbc, ai pellegrini è stato chiesto di utilizzare infatti un sito web specializzato per potersi registrare, che sarà seguito da un'estrazione che sceglierà chi potrà recarsi all'Hajj.

L'Hajj è il pellegrinaggio tradizionale alla Sacra Moschea della Mecca e costituisce il quinto pilastro dell'islam. Il costo di un viaggio unico nella vita, specie per chi arriva da lontano, può essere esorbitante e per molti musulmani ci vogliono anni per risparmiare la somma di danaro necessaria.

