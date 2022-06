Di Maio in Somalia,primo ministro esteri Italia in 10 anni

(ANSA) - ROMA, 12 GIU - Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, in occasione della sua missione in Africa, ha visitato la Somalia. Si tratta della prima missione di un ministro degli Affari Esteri italiano nel Paese del Corno d'Africa negli ultimi 10 anni. L'ultima visita risale al 2012, quando vi si recò l'ex ministro Giulio Terzi.

Di Maio in Somalia ha salutato il Contingente italiano/EUTM-S, incontrato i rappresentanti della comunità italiana e italofona ed è stato ricevuto dal presidente della Repubblica Hassan Sheikh Mohamud. (ANSA).