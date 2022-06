Ucraina: riscritta in russo l'insegna di benvenuto a Mariupol

(ANSA) - ROMA, 11 GIU - I russi hanno smantellato l'iscrizione monumentale del nome di Mariupol che accoglie i visitatori all'ingresso della città per sostituirla con una in lingua russa. Lo riportano i media ucraini. Gli occupanti hanno così sostituito il monumento, inizialmente dipinto con i colori della bandiera ucraina, giallo e blu con uno che riporta la grafia russa del nome di Mariupol e con i colori del vessillo russo, bianco rosso e blu.

Nei giorni scorsi - scrive Ukrainska Pravda - in un video diffuso dal Consiglio comunale di Mariupol su Telegram si sentiva un uomo russo che diceva che l'iscrizione "sarà corretta con il normale nome russo della città russa". (ANSA).