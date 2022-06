Siria, gravi danni ad aeroporto Damasco dopo raid Israele

(ANSA) - DAMASCO, 11 GIU - La Siria ha confermato gravi danni all'aeroporto internazionale di Damasco, chiuso anche oggi per un secondo giorno per riparazioni dopo gli attacchi aerei israeliani. Il ministero dei trasporti ha reso noto che le piste sono fuori servizio.

Dallo scoppio della guerra civile in Siria nel 2011, Israele ha effettuato centinaia di attacchi aerei contro il suo paese confinante, prendendo di mira le truppe governative, le forze alleate sostenute dall'Iran e i combattenti del gruppo militante sciita libanese Hezbollah. Ma raramente tali attacchi hanno causato gravi interruzioni dei voli.

Il ministero ha affermato che il traffico aereo rimarrà sospeso fino a quando i lavori di riparazione non saranno terminati e la sicurezza dell'aeroporto assicurata.

"L'aviazione civile e le compagnie nazionali stanno lavorando... per riparare i notevoli danni all'aeroporto", ha precisato il ministero, aggiungendo che anche un terminal è stato colpito. L'agenzia di stampa ufficiale siriana Sana ha reso noto che nel bombardamento israeliano è rimasto ferito un civile. (ANSA).