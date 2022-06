Kiev, Elon Musk ha dato Starlink a nostri 007

(ANSA) - ROMA, 11 GIU - "Elon Musk non lavora solo alla missione su Marte, ha dato alla nostra intelligence Starlinks, davvero necessaria per le missioni speciali" degli 007 ucraini: lo scrive su Twitter il ministero della Difesa di Kiev pubblicando l'immagine di tre militari con il volto oscurato e una scatola con il sistema.

La rete Starlink per l'internet globale e' gia' disponibile in 32 Paesi ed e' di gran lunga la flotta di satelliti piu' grande mai messa in orbita. A febbraio speculazioni mediatiche avevano parlato di una fornitura al Battaglione Azov a Mariupol. (ANSA).