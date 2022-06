Iran e Venezuela firmano accordo ventennale di cooperazione

Iran e Venezuela hanno firmato un accordo di cooperazione che varrà per i prossimi 20 anni: lo ha riferito la TV di stato iraniana.

L'accordo, firmato durante una visita del presidente venezuelano Nicolas Maduro in Iran, indica la determinazione delle autorità dei due paesi a rafforzare i legami in campi diversi, ha affermato il presidente Ebrahim Raisi in una conferenza stampa congiunta con Maduro.

A parte l'accordo strategico globale di 20 anni, i cui dettagli non sono stati ancora divulgati, Iran e Venezuela hanno firmato documenti sulla cooperazione politica, economica, petrolifera e nel settore petrolchimico, ha riferito l'Irna.

"Teheran ha rafforzato negli ultimi anni la cooperazione con Caracas nei settori della difesa, militare, energia, revisione e riparazione di centrali termiche delle raffinerie, servizi tecnici e ingegneristici e dell'economia", ha affermato il presidente Raisi alla conferenza stampa congiunta.