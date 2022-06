Biden, 'ho due fucili ma il Secondo Emendamento non è assoluto'

(ANSA) - NEW YORK, 11 GIU - Joe Biden ammette di avere "due fucili" e che, nonostante questo, spinge per una stretta sulle armi. "Quello che voglio dire è che il Secondo Emendamento non è assoluto", ha affermato il presidente Usa nel corso di un evento di raccolta fondi, durante al quale deride l'idea dei repubblicani di armare gli insegnanti per aumentare la sicurezza nelle scuole. "Ci sono motivi per cui le forze armate impiegano molto tempo ad addestrare qualcuno. Non è facile prendere un fucile o una pistola e far esplodere il cervello a qualcuno", mette in evidenza Biden. (ANSA).