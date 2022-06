Russia: sondaggio, 85% popolazione si definisce 'patriota'

(ANSA) - ROMA, 10 GIU - Un'ampia maggioranza dei russi, l'85% si definisce patriota. E' quanto rileva un sondaggio della Public Opinion Foundation, come riporta l'agenzia Interfax, precisando che nel 2006 la percentuale era pari al 57%. Inoltre in base alla rilevazione quasi due terzi della popolazione russa (il 65%) ritiene che chi non conosce la storia nazionale non possa definirsi patriota. I dati sono stati raccolti a maggio su un campione di 1.500 intervistati, provenienti da 53 diverse regioni del paese. (ANSA).