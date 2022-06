Germania: attacco con un coltello all'Università, 4 feriti

Un uomo armato di coltello ha ferito quattro persone in un campus universitario in Germania, ad Hamm-Lippstadt, nel Nordreno-Vestfalia. L'aggressore, un 34enne, è stato bloccato da alcuni studenti e consegnato alla polizia. Tre donne e un uomo sono rimasti feriti. In un caso le condizioni erano talmente gravi da aver richiesto l'intervento sul posto di un elicottero. Sul fatto, avvenuto intorno alle 15.30, indaga la polizia.