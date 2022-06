GERMANIA: ATTACCO CON UN COLTELLO ALL'UNIVERSITÀ, 4 FERITI

(ANSA) - BERLINO, 10 GIU - Un uomo armato di coltello ha ferito quattro persone in un campus universitario in Germania, ad Hamm-Lippstadt, nel Nordreno-Vestfalia. L'aggressore, un 34enne, è stato bloccato da alcuni studenti e consegnato alla polizia. Tre donne e un uomo sono rimasti feriti. In un caso le condizioni erano talmente gravi da aver richiesto l'intervento sul posto di un elicottero. Sul fatto, avvenuto intorno alle 15.30, indaga la polizia. (ANSA).