Casa Bianca conferma, Usa verso stop test Covid a ingresso

(ANSA) - ROMA, 10 GIU - "Gli Stati Uniti metteranno fine all'obbligo di test per il Covid-19 per i viaggiatori internazionali che arrivano via aerea nel Paese. Lo scrive su Twitter Kevin Munoz, vice portavoce della Casa Bianca, confermando una indicazione anticipata dai alcuni media negli Usa, secondo cui l'amministrazione Biden si appresta ad annunciare che sarà rimosso l'obbligo del test per l'ingresso a partire dalla mezzanotte del 12 giugno. (ANSA).