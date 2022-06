Brasile: Bolsonaro, voto si terrà in spirito democratico

(ANSA) - NEW YORK, 09 GIU - "Quest'anno ci sono le elezioni in Brasile e vogliamo che siano chiare ed affidabili in modo che non ci siano dubbi sui risultati. Sono sicuro che si terranno in uno spirito democratico. Io sono stato eletto da una democrazia e sono sicuro che quando lascerò il governo sarà in modo democratico". Lo afferma il presidente del Brasile Jair Bolsonaro incontrando il presidente americano Joe Biden. (ANSA).