Ucraina: la Polonia ha inviato 240 tank e 100 blindati

(ANSA) - ROMA, 09 GIU - La Polonia ha inviato finora in Ucraina armi per un valore di quasi 2 miliardi di dollari, inclusi più di 240 carri armati e circa 100 mezzi corazzati, riporta Ukrinform citando il presidente polacco Andrzej Duda "Abbiamo inviato carri armati dalla Polonia all'Ucraina: quasi due gruppi di carri armati da combattimento. Si tratta di oltre 240 carri armati che l'esercito ucraino può utilizzare.

Abbiamo inviato quasi un centinaio di veicoli corazzati per il trasporto di personale", ha detto Duda al quotidiano tedesco Bild in un'intervista. Varsavia, ha aggiunto, ha anche fornito a Kiev armi leggere, munizioni e equipaggiamento militare.

"In totale, abbiamo inviato armi per un valore di quasi 2 miliardi di dollari in Ucraina", ha precisato Duda. (ANSA).