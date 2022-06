Procura Kiev,contro britannici e marocchino condanne farsa

(ANSA) - ROMA, 09 GIU - La "condanna farsa" dei due britannici e di un marocchino che stavano combattendo con l'esercito ucraino è "una violazione e una presa in giro" del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani. Lo ha affermato la procuratrice generale dell'Ucraina Irina Venediktova alla Bbc.

"La Russia ancora una volta prende le distanze dal sistema basato sulle regole e mostra un palese disprezzo per lo stato di diritto", ha aggiunto Venediktova, precisando che l'Ucraina ha avviato un'indagine e prenderà provvedimenti per garantire che le persone coinvolte in "questa azione illegale" siano ritenute responsabili davanti alla giustizia. (ANSA).