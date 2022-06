Caro benzina, a New York un gallone costa 5 dollari

(ANSA) - NEW YORK, 09 GIU - Il prezzo della benzina nella città di New York è arrivato a cinque dollari a gallone (circa 3,78 litri). Lo scrive Cbs News specificando che la cifra è stata persino superata in altri 16 stati americani e che presto sarà la media nazionale.

Secondo GusBaddy, servizio che monitora il prezzo della benzina, in alcune stazioni della California il costo per un gallone di benzina ha superato il salario minimo federale di 7,25 dollari mentre in Oregon sono stati sfiorati i 7,40 dollari. (ANSA).