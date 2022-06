Migranti: Spagna, bimbo e 2 adulti morti in un naufragio

(ANSA) - MADRID, 08 GIU - Un bambino e due persone adulte sono morti in seguito al naufragio di un'imbarcazione utilizzata da migranti in acque della regione di Murcia, nel sud-est della Spagna. Lo riportano i media iberici, citando la delegazione del governo centrale in questo territorio.

Secondo le prime informazioni, riportate tra gli altri da La Verdad de Murcia, sono ancora in corso le ricerche di una persona dispersa, mentre 13 sono state tratte in salvo. (ANSA).