Lavrov, 'il signor Zelensky è volubile come il vento'

(ANSA) - ROMA, 08 GIU - "Per quanto riguarda un incontro tra il signor Zelensky e il presidente russo, abbiamo spiegato in più occasioni che Zelensky sta cercando un incontro fine a se stesso, è volubile come il vento. Ha ripetuto più volte che avrebbe tenuto dei colloqui e che i colloqui sarebbero ripresi solo se i contingenti russi fossero stati riportati sulla linea che esisteva il 24 febbraio. Questo approccio non è assolutamente serio, inoltre è in contrasto con le iniziative presentate dalla delegazione ucraina a Istanbul il 29 marzo". Lo ha detto ha detto il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, in conferenza stampa ad Ankara, riportato da Interfax. (ANSA).