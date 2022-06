India: leggenda del cricket Mithali Raj si ritira dalle gare

(ANSA) - NEW DELHI, 08 GIU - Mithali Raj, leggendaria capitana della nazionale femminile di cricket indiana si ritira da tutte le gare internazionali.

Mithali, 39 anni, ha affidato l'annuncio ai suoi follower, con un tweet commosso in cui ringrazia tutti per i suoi 23 anni di travolgente carriera, iniziata nel 1996 a 16 anni. Mithali è non solo la campionessa di cricket più premiata della storia del gioco in tutto il mondo, ma anche la campionessa coi risultati più alti mai ottenuti tra tutte le giocatrici indiane.

Bollywood ha già annunciato di avere in cantiere un biopic sulla campionessa.