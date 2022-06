Biden vola in Europa, in Germania per il G7 e Madrid per la Nato

(ANSA) - NEW YORK, 08 GIU - Joe Biden volerà il 25 giugno in Germania per partecipare al G7 e il 28 giugno sarà in Spagna per il vertice della Nato. Lo annuncia la Casa Bianca. Al G7 il presidente americano si confronterà su vari temi, fra i quali "l'incrollabile sostegno a un'Ucraina democratica, sovrana e prospera" ma anche le crisi alimentare ed energetica causata dall'aggressione della Russia. (ANSA).