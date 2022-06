Prima candelina per Lilibeth, la secondogenita di Harry e Meghan. L'immagine della bimba è stata resa pubblica per la prima volta ufficialmente proprio in occasione del suo compleanno. A pubblicarla sul suo account Instagram Misan Harriman, fotografo e amico della coppia.

