Prima candelina per Lilibet, la bimba di Harry e Meghan

La foto di una bellissima bambina sorridente di un anno. Il Regno Unito ha finalmente conosciuto il volto di Lilibet Diana, detta Lili, la figlia secondogenita dei duchi ribelli Harry e Meghan che sull'isola ha compiuto sabato scorso il suo primo anno di vita a margine della breve visita compiuta con i genitori e il fratellino maggiore Archie (che di anni ne ha 3) in occasione del Giubileo di Platino dei 70 anni di regno da record della 96enne Elisabetta II, bisnonna della piccola: grazie a uno scatto fatto da Misan Harriman, fotografo di fama e amica di famiglia, durante una festicciola intima di compleanno.

Il ritratto è stato poi postato sui social da Meghan, accompagnato da un messaggio nel quale i duchi di Sussex si sono detti "incredibilmente commossi" per le donazioni di beneficienza raccolte fra gli ammiratori al posto dei regali di compleanno e destinate a trasformarsi in cibo da inviare a comunità di Paesi poveri o colpiti dalla crisi climatica nel mondo.

La visita nel Regno dei duchi ha avuto volutamente un basso profilo, sullo sfondo della rinuncia obbligata allo status di membri senior della dinastia seguita al traumatico strappo del 2020 e al trasloco negli Usa; salvo la loro ricomparsa in pubblico fra i membri della Royal Family alla liturgia solenne di ringraziamento celebrata in onore di Sua Maestà venerdì nella cattedrale londinese di St. Paul. E nel frattempo la famiglia di Harry è già rientrata in California. Durante la permanenza, secondo i media, la coppia ha comunque potuto presentare Lili sia alla regina, in un incontro privato nel castello di Windsor, sia al nonno Carlo, erede al trono: che non l'avevano mai vista di persona fin dalla sua nascita a Santa Barbara. Oltre a festeggiarne il compleanno sabato nella loro residenza inglese di Frogmore Cottage, alla presenza di pochi familiari e amici stretti fra cui non risulta sia stato invitato il fratello maggiore di Harry, William: impegnato ufficialmente quel giorno con la consorte Kate e i figli negli appuntamenti del Giubileo, ma in realtà protagonista di una rottura apparentemente non sanata con il principe cadetto. Lilibet Diana ha ereditato il primo nome dal nomignolo familiare attribuito alla bisnonna regina dall'infanzia, e il secondo dall'indimenticata Lady D, madre scomparsa di Harry (e di William).