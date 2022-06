Per Johnny Depp festa in un locale indiano a Birmingham

Birmingham e' famosa per i suoi curry e Johnny Depp ha abbracciato la sfida gastronomica cenando con una ventina di amici da Varanasi, uno dei piu' famosi ristoranti indiani della citta' inglese. Mo Hussein, il proprietario, ha contestato che il conto finale sia stato di 50 mila sterline come hanno scritto alcuni media, ma confermato che l'ex "Pirata dei Caraibi" ha pagato piu' delle ventimila sterline richieste per affittare l'intero locale in parte perche' la prenotazione era stata fatta all'ultimo momento e in parte per la necessita' di compensare i 240 che avevano effettivamente prenotato per quella sera. Depp ha ordinato "le portate migliori "e champagne a fiumi, e al momento di pagare ha lasciato "una grossa mancia".

Johnny e il suo entourage si sono fermati da Varanasi per buone cinque ore. L'attore e' stato "un cliente magnifico, che ha prestato attenzione a chiunque fosse nel locale, ha detto Hussein: oltre ai 24 dello staff, una sessantina di ospiti invitati dal proprietario per incontrare la star.

L'attore era a Birmingham per il tour non ufficiale dell'Inghilterra con Jeff Beck in vista dell'uscita a giorni di un nuovo album a due. Beck ha suonato ieri alla Symphony Hall e i fan avevano sperato di vedere Johnny di nuovo sul palco dopo che le apparizioni a sorpresa a Gateshead, Glasgow e alla Royal Albert Hall di Londra. Il tour era cominciato mentre la giuria del processo per diffamazione contro l'ex moglie Amber Heard era riunita a Fairfax in Virginia. I giurati hanno ordinato alla Heard di pagare 15 milioni di dollari di danni all'ex marito (ridotti poi a 10,5 sulla base delle leggi della Virginia) e a lui 2 milioni di dollari per averla a sua volta diffamata.

Mentre Johnny festeggia e medita le prossime mosse per resuscitare la sua carriera a Hollywood, Amber "e' ancora sconvolta" per il verdetto, e ha passato il fine settimana con la sua bambina di un anno Oonagh Paige, ha appreso "People": "E' frustrata e non capisce come i giurati siano arrivati alla decisione con la montagna di prove che il suo team aveva messo assieme". La Heard vuole passare l'estate facendo la mamma, ma "sta valutando le prossime mosse legali", ha detto la fonte. All'indomani del verdetto l'avvocatessa Elaine Bredehoft aveva dato per sicuro il ricorso in appello.