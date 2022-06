Germania: treno deragliato, indagati 3 dipendenti ferrovie

(ANSA) - BERLINO, 07 GIU - In Germania la Procura di Monaco II ha aperto un fascicolo a carico di tre dipendenti della Deutsche Bahn, le ferrovie nazionali, in seguito all'incidente ferroviario di venerdì scorso, avvenuto a Garmisch-Partenkirchen, in Baviera. Lo riporta la Dpa. L'ipotesi di reato a carico degli indagati è 'omicidio colposo'.

Il bilancio del deragliamento del treno è stato di cinque morti, quattro donne e un 14/enne del posto, e 40 di feriti.

(ANSA).