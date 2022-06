Bufera sui social per l'hamburger creato per il mese del Pride

Il nuovo whapper di Burger King per celebrare il Pride Month ha suscitato molto scalpore sui social media. Secondo quanto riporta la Cnn i "negozi austriaci del gigante del fast food serviranno un Pride Whopper con "due panini uguali" - uno con due parti alte del panino e una con due delle "basi" del panino - fino al 20 giugno per promuovere "uguale amore e uguali diritti", ha affermato la società.

Burger King ha detto in un post su Instagram che la "piccola svolta" del nuovo hamburger è "pensata per farci sorridere e ricordarci di trattarci l'un l'altro con rispetto e pace".

Alcuni utenti sui social media hanno trovato divertente il nuovo hamburger, mentre altri hanno criticato l'azienda, sostenendo che la battuta era offensiva e un esempio di "lavaggio dell'arcobaleno" - la pratica delle aziende che mostrano un supporto superficiale per la comunità LGBTQ+ senza alcuna azione specifica.