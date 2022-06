Weekend di sangue negli Usa, almeno 15 morti in sparatorie

Si allunga la scia di sangue della violenza a mano armata negli Usa, dove nel corso del fine settimana almeno 15 persone sono morte e 60 sono rimaste ferite in una serie di sparatorie in 8 Stati.

Solo a Filadelfia sabato notte almeno tre persone sono morte e 11 ferite a South Street, elegante area di divertimento notturno con bar e ristoranti. Mentre a Chattanooga, in Tennessee, domenica notte tre persone sono state uccise e altre 14 ferite vicino a una discoteca. Altre sparatorie sono avvenute in South Carolina, Arizona, Texas, Georgia, New York e Michigan.