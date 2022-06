Ucraina: Onu, promozione utilizzo lingua russa non cambia

"La promozione della Giornata della lingua russa andrà avanti come di consueto sui siti web e sui canali dei social media delle Nazioni Unite": lo ha affermato all'agenzia Tass il portavoce del Segretariato generale dell'Onu, Stephane Dujarric.

La Giornata della lingua russa nelle Nazioni Unite è una ricorrenza istituita dall'Organizzazione dell'Onu per l'Educazione, la scienza e la cultura (Unesco) nel 2010 per "celebrare il multilinguismo e la diversità culturale e per promuovere la parità d'utilizzo di tutte le lingue ufficiali" delle Nazioni Unite. Viene celebrata il 6 giugno, giorno della nascita del poeta russo Aleksandr Sergeevich Pushkin.