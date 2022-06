Ucraina, anche lanciarazzi britannici avranno portata 80 km

(ANSA) - LONDRA, 06 GIU - Il Regno Unito fornirà all'Ucraina lanciarazzi con una gittata di 80 chilometri per contrastare l'offensiva russa. Lo ha confermato oggi il Ministero della Difesa britannico.

Questi sistemi di lanciarazzi multipli, gli M270 Mlrs, "aumenteranno significativamente le capacità delle forze ucraine", ha affermato il dicastero in un comunicato. Tale decisione è stata presa in "stretto coordinamento" con gli Stati Uniti, che hanno annunciato la scorsa settimana la fornitura di sistemi Himars con una portata di 80 chilometri.

Da tempo gli ucraini richiedevano più lanciarazzi che consentissero loro di colpire in profondità le posizioni russe posizionando le batterie più lontano dal fronte. Preoccupato che gli Stati Uniti possano essere considerati un cobelligerante, il presidente americano Joe Biden ha escluso tuttavia la fornitura di sistemi di lancio di missili a lungo raggio all'Ucraina che potrebbero raggiungere la Russia. Il presidente russo Vladimir Putin ha avvertito ieri che Mosca colpirà nuovi obiettivi se l'Occidente fornirà missili a lungo raggio, affermando che le attuali consegne di armi a Kiev mirano a "prolungare il conflitto".

"Se la comunità internazionale mantiene il suo sostegno, l'Ucraina può vincere", ha affermato il ministro della Difesa britannico Ben Wallace. "La strategia della Russia sta cambiando e anche il nostro sostegno deve cambiare", ha aggiunto Wallace sottolineando che queste nuove armi permetteranno agli ucraini "di proteggersi meglio dall'uso brutale dell'artiglieria a lungo raggio che le forze di Putin hanno utilizzato indiscriminatamente per radere al suolo le città". Finora il supporto militare del Regno Unito all'Ucraina ammonta a oltre 750 milioni di sterline (874 milioni di euro). (ANSA).