Iran: sale a 41 bilancio vittime edificio crollato ad Abadan

(ANSA) - ISTANBUL, 06 GIU - È salito a 41 il bilancio delle vittime in seguito al crollo dell'edificio Metropol ad Abadan, nella provincia sudoccidentale del Khuzestan in Iran. Lo ha fatto sapere il prefetto della città Ehsun Abbaspour, secondo quanto riporta la Tv di Stato.

Il crollo dell'edificio, di cui alcune parti erano ancora in costruzione, è avvenuto il 23 maggio. Nelle settimane successive sono stati pubblicati sui social media numerosi video di proteste in cui sono stati gridati slogan contro le autorità della repubblica islamica, ritenute dai manifestanti responsabili dell'incidente a causa di negligenza. In varie occasioni le forze dell'ordine sono intervenute contro i dimostranti utilizzando anche gas lacrimogeno. (ANSA).