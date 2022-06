Ucraina: Erdogan, l'Onu non può risolvere la crisi

(ANSA) - ROMA, 05 GIU - "Le Nazioni Unite possono prendere una decisione nella guerra Russia-Ucraina? Possono prendere una decisione su Ucraina e Russia? Non possono. Come mai? Perché (la Russia) è un membro permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite". Lo ha detto il presidente russo Erdogan parlando a un evento del suo Akp, rilanciando il suo slogan "il mondo è più grande di cinque", riferito ai membri del Consiglio di sicurezza. "Ora stanno iniziando a dirlo loro stessi. Hanno cominciato a dire che questo non poteva più accadere.

Arriveranno a ciò che diciamo noi", ha aggiunto. (ANSA).