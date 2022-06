Sparatoria in strada a Filadelfia, 3 morti e 11 feriti

(ANSA) - WASHINGTON, 05 GIU - Almeno tre persone sono morte e altre 11 sono rimaste ferite in una sparatoria in strada a Filadelfia. Lo ha reso noto la polizia locale.

Secondo quanto riferiscono i media americani, a sparare sulla folla sarebbero stati "diversi aggressori". La polizia è accorsa sul posto dopo l'allarme segnalato poco prima della mezzanotte.

In base a una prima ricostruzione, gli aggressori hanno aperto il fuoco sulla folla: le pallottole hanno raggiunto almeno 14 persone, trasportate immediatamente in ospedale. Tre di queste, due uomini e una donna, sono deceduti a causa delle gravissime ferite riportate. Un poliziotto ha sparato a uno degli aggressori che però è riuscito a fuggire e non è noto se sia stato colpito. Sul posto sono state ritrovate due pistole. La caccia agli aggressori prosegue questa mattina. (ANSA).