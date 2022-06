Filippine: eruzione del vulcano Bulusan a sudest di Manila

(ANSA) - MANILA, 05 GIU - Una violenta eruzione ha scosso oggi l'isola filippina di Luzon a sudest di Manila, nella regione di Bicol, dove il vulcano Bulusan si è svegliato improvvisamente ed ha coperto di cenere le località circostanti sollevando una colonna di fumo alta almeno un chilometro.

Le autorità hanno evacuato le città circostanti e hanno messo in guardia la popolazione contro possibili ulteriori eruzioni.

Secondo l'Istituto filippino di vulcanologia e sismologia, l'eruzione è durata circa 17 minuti ed ha coperto di cenere due città della provincia rurale di Sorsogon, situate a circa 500 chilometri a sud della capitale. Per il momento non si segnalano feriti o vittime. (ANSA).