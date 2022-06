Bangladesh: scoppio in deposito container, bilancio morti a 34

(ANSA) - CHITTAGONG, 05 GIU - E' di almeno 34 il bilancio dei morti causati questa mattina nel Bangladesh da un'esplosione in un deposito di container privato vicino al più grande porto del Paese, Chittagong (sudest), a seguito di un incendio: lo ha reso noto il capo dei medici della regione, Elias Chowdhury, precisando che "più di 300 persone sono rimaste ferite". Nel deposito, al momento dell'incendio, c'erano circa 250 lavoratori. La causa non è ancora chiara. Non si esclude un atto di sabotaggio. (ANSA).