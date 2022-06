Ucraina, riconquistato il 20% di Sevierodonetsk

(ANSA) - ROMA, 04 GIU - Le forze armate ucraine hanno riconquistato il 20% di Sievierodonetsk, nell'est del Paese, mentre i russi controllano circa la metà della città: lo ha detto il capo dell'amministrazione militare regionale del Luhansk, Serhii Haidai in un post su Facebook, ripreso da Ukrinform.

Haidai ha precisato che gli invasori sono arrivati a controllare il 70% di Sievierodonetsk, ma che ora hanno perso terreno: "Non saranno in grado di conquistare la regione in due settimane, come predetto dall'intelligence britannica", ha affermato, aggiungendo che l'esercito russo ha subito perdite significative in città, mentre secondo lui "la 'Repubblica popolare del Donetsk' (i separatisti filorussi) si rifiuta di combattere per la ''Repubblica popolare del Luhansk'". (ANSA).