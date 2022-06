Iran: media, morto scienziato esperto droni e missili

(ANSA) - TEL AVIV, 04 GIU - Uno scienziato iraniano è morto in circostanze misteriose questa settimana. Lo riferiscono oggi report iraniani ripresi dai media israeliani secondo cui si tratta di Ayoob Entezari, laureato all'Università di Teheran.

Secondo gli stessi report, era in attività al Centro di sviluppo e ricerca della città di Yazd, dove lavorava allo sviluppo dei droni e dei missili. I media israeliani - Haaretz e Times of Israel - riferiscono che secondo alcuni report sarebbe morto per cibo avvelenato. La notizia è stata diffusa il giorno dopo che l'Iran ha annunciato la morte di un altro colonnello dei Pasdaran, il secondo in due settimane. (ANSA).