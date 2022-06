Algeria: ritrovati due corpi nel carrello di un aereo per Parigi

(ANSA) - ALGERI, 04 GIU - Due corpi senza vita sono stati scoperti oggi nel carrello di atterraggio di un aereo della compagnia di bandiera algerina, Air Algérie, all'aeroporto della capitale. Lo ha riferito all'Ansa una fonte sindacale della compagnia di bandiera. La fonte ha spiegato che i team tecnici della compagnia hanno scoperto stamattina i due corpi a bordo di un aereo Airbus A330, che stava per decollare per l'aeroporto di Orly, a Parigi. Secondo le prime indiscrezioni, si tratta di due giovani immigrati irregolari (la cui età non è stata ancora determinata), ed è probabile che siano saliti sull'aereo il primo giugno scorso. (ANSA).