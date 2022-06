Media, Lavrov a Belgrado 6 e 7 giugno

(ANSAmed) - BELGRADO, 03 GIU - Il ministro degli esteri russo Serghiei Lavrov sarà in visita in Serbia il 6 e 7 giugno. A darne notizia sono i media a Belgrado, che citano la portavoce del ministero degli esteri russo Maria Zakharova. Lavrov avrà colloqui con il presidente serbo Aleksandar Vucic, con il collega ministro degli esteri Nikola Selakovic, con il presidente del parlamento Ivica Dacic e con il patriarca serbo ortodosso Porfirije. I temi in agenda la collaborazione bilaterale tra Mosca e Belgrado, la situazione nei balcani e le principali questioni dell'attualità internazionale. (ANSAmed).