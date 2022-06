Von der Leyen, recovery polacco legato a riforma giustizia

(ANSA) - BRUXELLES, 02 GIU - "L'approvazione del piano di ripresa e resilienza è legata a chiari impegni da parte della Polonia sull'indipendenza del sistema giudiziario". Lo ha detto la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen a Varsavia nel corso della conferenza stampa congiunta con Mateusz Morawiecki, primo ministro polacco.

"Non siamo alla fine del percorso sullo stato di diritto in Polonia. Per la prima volta nella nostra storia gli europei stanno finanziando un piano di ripresa come il NextGenerationEU di una portata senza precedenti. Si tratta di denaro comune europeo e gli Stati membri e il Parlamento hanno sancito nella legge che dobbiamo essere certi che questo denaro sia speso in linea con i nostri valori e le nostre regole", ha aggiunto.

(ANSA).