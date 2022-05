Zelensky, situazione nel Donbass molto complicata

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - "La situazione nella direzione del Donbass è molto complicata. Severodonetsk, Lysychansk, Kurakhove sono ora l'epicentro dello scontro". Lo ha detto in un discorso video sui social il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, citato dall'Ukrainska Pravda.

"La situazione del fronte va valutata in modo completo, non in un'area, quella più rigida e che attira maggiormente l'attenzione, ma sull'intero fronte", ha comunque sottolineato Zelensky, rivendicando i successi di Kiev in altre zone del Paese, da Kherson a Kharkiv. (ANSA).