Ucraina, Zelensky: perdiamo 60-100 soldati al giorno

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - L'Ucraina sta perdendo dai 60 ai 100 soldati ogni giorno, ha detto il presidente Volodymyr Zelensky in un'intervista al canale americano Newsmax.

"La situazione nell'est è molto difficile. Ogni giorno perdiamo dai 60 ai 100 soldati e contiamo qualcosa come 500 feriti in combattimento", ha detto Zelensky. (ANSA).