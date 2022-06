Johnny Depp ha vinto, Amber Heard: 'Delusa oltre ogni parola'

"La delusione che provo oggi supera qualsiasi parola", ha detto Amber Heard dopo il verdetto che ha dato ragione all'ex marito Johnny Depp nella causa per diffamazione decisa oggi a Fairfax in Virginia. "Avevo portato una montagna di prove, ma non sono state abbastanza per resistere alla sproporzionato potere e influenza del mio ex marito", ha detto l'attrice osservando che il verdetto rappresenta "un ritorno all'epoca in cui una donna che avesse osato parlare contro la violenza domestica veniva pubblicamente umiliata".