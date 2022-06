India, Sonia e Rahul Gandhi convocati da Agenzia Fisco

(ANSA) - NEW DELHI, 01 GIU - La temuta Agenzia del fisco indiana, (Enforcement Directorate) ha convocato oggi Sonia e Rahul Gandhi in relazione all'indagine sui presunti fondi neri legati al quotidiano National Herald, di proprietà della Young Indian, sezione giovanile del partito del Congresso.

Lo rende noto l'agenzia di stampa indiana Pti, che aggiunge che l'inchiesta è stata riaperta recentemente per verificare irregolarità fiscali.

Secondo funzionari dell'Agenzia, che spesso vene accusata di essere la "longa manus" del governo e di agire in modo intimidatorio verso gruppi politici e associazioni, i due leader dell'opposizione sono chiamati a testimoniare ai sensi della legge che previene il riciclaggio di denaro. Nelle settimane scorse, agenti dell'Enforcement Directorate avevano già interrogato altri due leder del Partito, Mallikarjun Kharge e Pawan Bansal nell'ambito della stessa inchiesta.

